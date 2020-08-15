15.08.2020 - 00:03 |
Çöp kamyonlarına virüs dezenfeksiyonu
Çiğli Belediyesi, vaka sayısının artmasıyla birlikte çöp kamyonlarında yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.
Her gün 25 kamyon ile Çiğli’nin tüm mahallelerinden düzenli olarak çöp toplandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Koronavirüs riskini en aza indirmek için düzenli olarak yıkadığımız çöp kamyonlarımıza dezenfeksiyon işlemi de uyguluyoruz” dedi.
Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.