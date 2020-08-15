Çöp kamyonlarına virüs dezenfeksiyonu

Her gün 25 kamyon ile Çiğli’nin tüm mahallelerinden düzenli olarak çöp toplandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Koronavirüs riskini en aza indirmek için düzenli olarak yıkadığımız çöp kamyonlarımıza dezenfeksiyon işlemi de uyguluyoruz” dedi.