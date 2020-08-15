BİST1.084-1.49EURO8.740.76USD7.350.21ALTIN460.75-0.06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çöp kamyonlarına virüs dezenfeksiyonu
    ABONE OL
    15.08.2020 - 00:03 |

    Çöp kamyonlarına virüs dezenfeksiyonu

    Çiğli Belediyesi, vaka sayısının artmasıyla birlikte çöp kamyonlarında yaptığı dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı.

    Çöp kamyonlarına virüs dezenfeksiyonu

    Her gün 25 kamyon ile Çiğli’nin tüm mahallelerinden düzenli olarak çöp toplandığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Koronavirüs riskini en aza indirmek için düzenli olarak yıkadığımız çöp kamyonlarımıza dezenfeksiyon işlemi de uyguluyoruz” dedi.

    Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Bakan Koca paylaştı: Bütün mümkünleri düşünelim

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    MasterChef Türkiye kim kazandı? Bu akşam (14 Ağustos) Cuma günü kim ana kadroya seçildi?

    Sıradaki Haber