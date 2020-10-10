Çöp kamyonlarının yaydığı kokuya son

Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 27 çöp kamyonu, atıklardan kaynaklı kötü kokuların oluşmaması için her gün düzenli olarak temizleniyor. Araçların etrafa kötü koku yaymaması için önce baştan aşağı yıkanıyor, ardından da kötü kokunun ortadan kalkması için özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.