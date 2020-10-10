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    HaberlerEge Haberleri Çöp kamyonlarının yaydığı kokuya son
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    10.10.2020 - 07:00 |

    Çöp kamyonlarının yaydığı kokuya son

    Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 27 çöp kamyonu, atıklardan kaynaklı kötü kokuların oluşmaması için her gün düzenli olarak temizleniyor.

    Çöp kamyonlarının yaydığı kokuya son

    Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 27 çöp kamyonu, atıklardan kaynaklı kötü kokuların oluşmaması için her gün düzenli olarak temizleniyor. Araçların etrafa kötü koku yaymaması için önce baştan aşağı yıkanıyor, ardından da kötü kokunun ortadan kalkması için özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

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