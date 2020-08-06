Çöp konteynerleri bakteriden arındı

Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğunu belirten Başkan Feridun Yılmazlar, “Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu işlem sağlanıyor” diye konuştu.