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    HaberlerEge Haberleri Çöp konteynerleri bakteriden arındı
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Çöp konteynerleri bakteriden arındı

    Beydağ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı sonrası çöplere atılan atıkların kötü koku ve çevre kirliliğine neden olmaması için mahallelerdeki konteynerleri yıkadı, bakteri öldürücü ve koku giderici antibakteriyel ilaçlarla temizledi.

    Çöp konteynerleri bakteriden arındı

    Halkın sağlığı ve çevre temizliğinin en hassas konulardan biri olduğunu belirten Başkan Feridun Yılmazlar, “Tüm cadde ve sokaklarımızda temizlik çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi, yerinde yıkayarak, özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Şehir içinde çeşitli atıklardan kaynaklanan kirli noktalarda da bu işlem sağlanıyor” diye konuştu.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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