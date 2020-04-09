Çöp konteynerlerine yıkama ve ilaçlama

Ekiplerin günlük ortalama 30 konteyneri temizlediğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Özel tasarım kamyonun içine alınan plastik ve metal konteynerler, 5 dakika süren, ilaçlı su ile yıkama işleminin ardından yerine konuyor. Temizleme işlemi sayesinde pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önleniyor.