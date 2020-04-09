09.04.2020 - 00:02 |
Çöp konteynerlerine yıkama ve ilaçlama
Bergama Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında çöp konteynerlerini tam otomatik araçlarla yerinde yıkayıp dezenfekte ediyor.
Ekiplerin günlük ortalama 30 konteyneri temizlediğini belirten Başkan Hakan Koştu, “Özel tasarım kamyonun içine alınan plastik ve metal konteynerler, 5 dakika süren, ilaçlı su ile yıkama işleminin ardından yerine konuyor. Temizleme işlemi sayesinde pis koku, sinek oluşumunun yanı sıra görüntü kirliliği de önleniyor.
Irak'tan getirilen 17 Türk işçi Kütahya'da yurda yerleştirildiYeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen biri kadın 17 Türk vatandaşı, Kütahya'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.