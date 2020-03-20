Covid-19 harekatı

Vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor, yollar solüsyonlu suyla yıkanıp temizleniyor. Başkan Fatma Çalkaya, “Tüm kurs ve etkinliklerimizi, halk günümüzü iptal ettik. Belediye içinde gerekli önlemlerimizi aldık. Cenaze ve sağlık hizmeti veren araçlarımızı dezenfekte ettik. Belediye binamız da vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli önlemlerimizi aldık” diye konuştu.