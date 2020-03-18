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    HaberlerEge Haberleri COVID-19 kuryelerin işlerini artırdı
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    18.03.2020 - 00:06 |

    COVID-19 kuryelerin işlerini artırdı

    TÜRKİYE’de koronavirüsün görülmesinin ardından önlemlerini artıranlar, kalabalık alanlarda bulunmamak için alışverişi internet üzerinden yapmaya başladı.

    COVID-19 kuryelerin işlerini artırdı

    Bunun üzerine motorlu kuryelerin mesaisi arttı. İzmirliler de gıda ve temizlik alışverişini internetten yapmaya ağırlık verdi. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Burhan Akgül, kurye hizmeti veren personelin çok yoğun günler yaşadığını belirtti, en çok siparişin makarna, şeker, un, yağ gibi market ürünlerinden verildiğini dile getirdi, “Bir ay öncesiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 3 saat fazla mesai yapıyoruz. Bir kurye günde 20 paket taşıyorsa şu anda 50 paketin üstüne çıktı” dedi. l NEVRA UÇKAÇ DHA

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