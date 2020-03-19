19.03.2020 - 07:00 |
COVID-19’a karşı ilaçlama ekibi
Gaziemir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ekibi kurdu.
Gaziemir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilaçlama ekibi kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ilaçlama birimi yetkililerinden eğitim alan ekip, kamusal alanlarda ilaçlama çalışmalarına başladı. Ekibin salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini belirten Başkan Halil Arda, “Salgını kesinlikle hafife alamayız. Temizliğimize özen göstermeliyiz” diye konuştu.
Hollanda Sağlık Bakanı Bruins, korona virüs oturumunda bayıldıHollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Temsilciler Meclisi'nde korona virüs oturumu sırasında aniden bayıldı.