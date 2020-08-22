Çözüm bulunmazsa kepenk inecek

Kahveci esnafının Gündoğdu Meydanı’ndaki eylemine katılan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şimdi de İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı’yı ziyaret etti. Kahvecilerin sesinin artık duyulması gerektiğini dile getiren Sertel, “Kahvehaneler açıldı ancak oyun oynamak hala yasak. Kahveci esnafı da müşteri de oyun oynamanın serbest bırakılmasını istiyor. Kahvehane esnafını meydana indiren bu talebe kulak tıkanmamalı ve bir formül üretilmeli” dedi.

Desteği için Sertel’e teşekkür eden Kırdı da, “Üç bine yakın üyemiz var. Hepsi de isyan ediyor. Kirasını, elektriğini, suyunu ödeyemiyor. Çalışana maaş veremiyor. Çay ocağı işletmiyoruz, kahvehaneye gelen oyun oynamaya geliyor. 500 yıllık bir geleneği yaşatıyoruz. Kahvehaneler birer ikişer kapanmadan çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

‘Destek bekliyoruz’

Öte yandan salgından en fazla etkilen iş kollarından kitap ve kırtasiyeciler de ürün satamadıklarını ama ödemelerin kapıya dayandığını dile getirdi. “Okullar 6 aydır kapalı ve en az bir ay daha açılmayacak” diyen Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Hulusi Demir, şöyle konuştu:

“Kırtasiyeciler stokladıkları ürünü satamadıkları halde ödemelerinin vadesi geldi. Vergi, kira, kredi geri ödemeleri de cabası. Sektöre yönelik acil tedbirler alınmazsa kitap ve kırtasiyeciler tükenme noktasına gelecek. Devlet sektörümüze sıfır veya düşük faizli, uzun vadeli kredi ve destekler vermeli. SGK ve vergi ödemeleri de ötelenmelidir.”

Tüketiciye seslendi

Tüketicilere de çağrıda bulunan Demir, “Kırtasiye ürünlerini bulaşı riski büyük olan AVM’lerden, hipermarketlerden temin etmeyin, esnafa sahip çıkın. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Hizmet vermeye hazırız” dedi.