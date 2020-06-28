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    HaberlerEge Haberleri Çözüm sözü verdi, Bodrumlu’dan sabır istedi
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    28.06.2020 - 00:05 |

    Çözüm sözü verdi, Bodrumlu’dan sabır istedi

    Çözüm sözü verdi, Bodrumlu’dan sabır istedi

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin çözülmesi gerek altyapı sorunları ve devam eden çalışmaları anlattı. Bodrum’un 40 yıllık sorunlarına neşter vurulduğunu belirten Aras, “Beş yıl içinde sorunların giderilmesi için çalışmalarımız sürecek. Bu konuda her türlü siyasi sorumluluğu üzerime alıyorum. Aksamalar olacak ama bunun başka bir yolu yok. Halkımızdan sabır ve hoşgörü bekliyorum” dedi.

    Bodrum’da inşaat yasağı başlama tarihinin sadece bu yıl geçerli olmak üzere 30 Hazirana kadar ertelenmesiyle ilgili de, çalışmaların vatandaşı rahatsız etmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ifade eden Aras, “Belediye olarak bunu denetlemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Aras, kaçak ve izinsiz yapılaşmaya karşı kararlılıkla duracaklarını de yineledi.

    Şikayet olursa denetleriz

    Ulusal basında yer bulan “fahiş fiyatlar” ve “pahalılık” iddialarına de değinen Aras, “Her işletme, bulunduğu lokasyon, çalıştırdığı personel sayısı, kullandığı ürünlerin kalitesi ve verdiği hizmete göre fiyatlandırma yapıyor. Buraya dünyanın en zengin insanlarının da geldiğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Şayet aldığı hizmetle ödediği bedelin tutarsız olduğunu düşünen varsa başvurur, biz de gerekli tüm denetimleri yaparız” diye konuştu.

    İhale iptal oldu

    Bodrum’da sık sık yaşanan içme suyu isale hatlarındaki patlamalarıyla ilgili de, “2012 yılında yapılan Bodrum içme suyu tesisinde kullanılan malzeme maalesef ayıplı bir mal” diyen Aras, “İhale süreci iptal oldu yoksa 120 milyon lira ihale bedeli ile DSİ hattı yenileyecekti” ifadelerini kullandı.

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