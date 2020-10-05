‘Çözüm tüp mide’

Özel Gözde Kuşadası Hastanesi Hekimlerinden Genel Cerrah Uğur Bulut, çağımızın hastalığı olarak toplumun büyük bir bölümünü etkileyen obezitenin, yaşam tarzı değişimi ve tüp mide ameliyatı ile tedavi edilebildiğini söyledi. Tüp mside ameliyatında midenin yaklaşık yüzde 80’inin çıkarılması ile hacmin küçültülmesinin sağlandığını belirten Bulut, “Böylelikle hastalar daha az acıkır ve az gıdayla doygunluk hissi yaşar. Ameliyat hastanın vücut durumuna göre 45 dakika kadar sürüyor. Hastalarımız 3 günlük bir sürenin ardından taburcu olabiliyor. İdeal kiloya ulaşma süreci ise birs yıl kadar sürüyor” dedi.