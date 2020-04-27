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    HaberlerEge Haberleri Çukura düşen eşeği iftaiye kurtardı
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    27.04.2020 - 00:02 |

    Çukura düşen eşeği iftaiye kurtardı

    MUĞLA’NIN Bodrum ilçesinde, foseptik çukuruna düşen eşek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    Çukura düşen eşeği iftaiye kurtardı

    Mumcular Mahallesi Kumköy’deki bir evin bahçesindeki foseptik çukuruna eşek düştü. Çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, beton kapağı kırarak, alanı genişletti. Ardından da eşek, iş makinesi ve bir vatandaşın yardımıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. l DHA

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