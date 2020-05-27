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    HaberlerEge Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizinle gurur duyuyoruz
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizinle gurur duyuyoruz

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin İzmir Konak’ta yaşayan şehit Muhammed Mustafa Ak’ın ailesine yaptığı bayram ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizinle gurur duyuyoruz

    AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin İzmir Konak’ta yaşayan şehit Muhammed Mustafa Ak’ın ailesine yaptığı bayram ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı. Erdoğan, “Şükürler olsun, böyle bir evladın annesi oldum” diyen şehit annesi Nermin Ak’a, “Biz de sizin gibi annelerle gurur duyuyoruz” diye yanıt verdi.
    İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Cumhurbaşkanımız her an, her acı ve mutlu günde milletimizin yanında” diye konuştu.
    Şehit ve gazilere olan borçlarının büyük olduğunu belirten Sürekli, “Aileleri her zaman başımızın tacı. Onlar bu milletin anne babaları artık. Kendilerini sık sık ziyaret ediyor, hatır ve ihtiyaçlarını soruyoruz” vurgusunu yaptı. Muhammed Mustafa Ak, 2 Mart’ta İdlib’de şehit düşmüştü. l EDA EBRU NANECİ DHA

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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