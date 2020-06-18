18.06.2020 - 00:01 |
Cumhurbaşkanı’na çağrı: Maliyetler azaltılmalı
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “İşsizlik fonunun iki katına çıkartılacağı haberleri üretimi engelleyecek” uyarısı yaptı.
Rekabetin en yoğun yaşandığı dönemde, işgücü maliyetlerinin artacağını dile getiren Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi. “İstihdamı, üretimi artırmak hedefimiz olmalı, engelleri ve maliyetleri düşürmeliyiz” dyen Yorgancılar, “Üretim maliyetlerinin azaltılması için Cumhurbaşkanımızın ve bakanların desteklerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.