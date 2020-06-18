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    HaberlerEge Haberleri Cumhurbaşkanı’na çağrı: Maliyetler azaltılmalı
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    18.06.2020 - 00:01 |

    Cumhurbaşkanı’na çağrı: Maliyetler azaltılmalı

    Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, “İşsizlik fonunun iki katına çıkartılacağı haberleri üretimi engelleyecek” uyarısı yaptı.

    Cumhurbaşkanı’na çağrı: Maliyetler azaltılmalı

    Rekabetin en yoğun yaşandığı dönemde, işgücü maliyetlerinin artacağını dile getiren Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi. “İstihdamı, üretimi artırmak hedefimiz olmalı, engelleri ve maliyetleri düşürmeliyiz” dyen Yorgancılar, “Üretim maliyetlerinin azaltılması için Cumhurbaşkanımızın ve bakanların desteklerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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