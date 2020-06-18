Cumhurbaşkanı’na çağrı: Maliyetler azaltılmalı

Rekabetin en yoğun yaşandığı dönemde, işgücü maliyetlerinin artacağını dile getiren Yorgancılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan destek istedi. “İstihdamı, üretimi artırmak hedefimiz olmalı, engelleri ve maliyetleri düşürmeliyiz” dyen Yorgancılar, “Üretim maliyetlerinin azaltılması için Cumhurbaşkanımızın ve bakanların desteklerini rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.