Cumhurbaşkanı’na iletecek

İzmir Esnaf Meclisi ve İzmir Seyyar Satıcılar Derneği Başkanı Evren Laçin’i konuk eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, 320 bin esnafın faaliyet gösterdiği kentte, belediye bünyesinde Esnaf Daire Başkanlığı’nın olmamasının büyük eksiklik olduğunu belirtti. AK Parti Grubu’nun hem Büyükşehir Meclisi’nde hem de Ankara’da gereken desteği vereceğini aktaran Sürekli, “Taleplerinizi Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Ayrıca Büyükşehir Meclisi Grup Başkanvekilimiz Özgür Hızal ile İzmir Milletvekilimiz Atilla Kaya, sizlerin sesi olacak. MHP’nin büyükşehir meclisine verdiği daire başkanlığı kurulmasına yönelik önergeyi de sonuna kadar destekliyoruz” diye konuştu.

Laçin, sokak satıcılarının yaşadıkları sorunları içeren dosyayı Sürekli’ye verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben hazırlanan mektubu da Sürekli’ye teslim eden Laçin, “Bizler belediye ve zabıtayla sorun yaşamak istemiyoruz. Yer gösterilsin; vergimizi, işgaliye paramızı ödeyerek sosyal güvenceye kavuşalım. Tek tip araçlarımızla da hem daha estetik bir görünüm kazanırız hem de hijyen ve güvenlik açısından daha kolay denetlenebiliriz” ifadelerini kullandı.