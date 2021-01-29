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    HaberlerEge Haberleri Cumhurbaşkanı’na projeleri sundu
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    29.01.2021 - 07:00 |

    Cumhurbaşkanı’na projeleri sundu

    Menemen’de gerçekleşen kura çekiminin ardından başkan vekili görevine getirilen AK Partili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret etti.

    Cumhurbaşkanı’na projeleri sundu

    Menemen’de gerçekleşen kura çekiminin ardından başkan vekili görevine getirilen AK Partili Aydın Pehlivan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı makamında ziyaret etti. Pehlivan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik de eşlik etti. Pehlivan, “Menemen’de yapacağımız projelerimiz hakkında sunumlarımızı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza desteklerinden dolayı Menemen halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

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