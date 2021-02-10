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    HaberlerEge Haberleri ‘Cumhuriyetimizi koruyoruz’
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    10.02.2021 - 00:05 |

    ‘Cumhuriyetimizi koruyoruz’

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü törenle kutlandı.

    ‘Cumhuriyetimizi koruyoruz’

    Atatürk’ün ilçeye gelişinde durup Kuşadası’nı izlediği için ismi Gazibeğendi Tepesi olan noktada, sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan törene, Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkan Vekili Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu da katıldı. Yücel ve Suvari, Atatürk heykeline çelenk koydu. Başkan Vekili Suvari, “O’nun bizlere emanet ettiği bu güzel Cumhuriyet’i korumak en büyük görevimiz” dedi.

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