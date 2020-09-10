‘Cumhuriyetin mihenk taşı’

Anadolu’nun düşmandan temizlenip denize döküldüğü ve işgalin sona erdiği 9 Eylül’ün 98. yıl dönümünde, farklı partilerden siyasiler, İzmir’in Türkiye için ifade ettiği değerlere değindi.



“9 Eylül 1922’de haklı ve büyük bir zaferi kucaklayan İzmir; Cumhuriyet tarihinin mihenk taşıdır” diyen AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Dünyayı sarsan destansı bir kurtuluş mücadelesini başlatan ve bu mücadelenin muvaffakiyetine tanıklık eden İzmir, bu onur ve sorumluluğu örnek duruşuyla taşımaktan asla vazgeçmedi. Cumhuriyet’in kuruluşunda, Atatürk ilke ve inkılaplarının tesisi ve korunmasında en ön saflarda yer aldı. Bu hepimiz için büyük bir onur olduğu kadar, büyük bir sorumluluk. 9 Eylül sabahında İzmir’de doğan güneşi batırmamak, bu münevver tarihi rehber kabul edip çok çalışmak gibi bir sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.



Aynı kararlılık sürüyor



Atatürk’ün savaş karargâhında birlikte olduğu ve kurtuluşa beraber koştuğu komutanlarla İzmir’i izlediği Belkahve’yi ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise, 9 Eylül’ün sadece İzmir’in kurtuluş günü değil Türk halkının tarihe altın harflerle yazdırdığı bir zafer olduğunu söyledi. Serter, Türkiye ile kurtuluş heyecanını şu sözlerle paylaştı: Doğum günün kutlu olsun İzmir! Yaşasın Cumhuriyet!



Hem kurtuluşu hem de CHP’nin kuruluş yıldönümünü kutlayan İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır da, “İzmir, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir. 1922 yılının 9 Eylül’ünün verdiği heyecandan bugün de bir şey kaybetmedik. Kuvayi Milliye’nin devamı olan partimiz, aynı coşku, heyecan ve kararlılıkla bağımsızlığımızı sonsuza kadar sürdürmek ve milletimizi esenliğe kavuşturmak için yılmadan mücadeleyi sürdürüyor” diye konuştu.