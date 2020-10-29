Cumhuriyetin teminatı demokrasi

“Cumhuriyet kazanımlarının bilincinde olan genç iş insanları olarak güçlü bir sorumluluk hissediyoruz” diyen Aslan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne dek hiç ayrılmadığı Atatürk’ün koyduğu muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma ana hedefinin, ancak çağdaş uygarlık standartlarında bir devlet ve toplum yapısıyla hayata geçirilebileceği hiç unutulmamalı. Türkiye Cumhuriyeti kazanımlarını daha ileriye taşıyacak olan, daha güçlü demokrasi, daha sağlam bir hukuk devleti anlayışı ve daha yüksek bir kalkınma hızıdır. O yüzden bunları tesis etmek büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.