Cumhuriyetle yaşıt

AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı dönümü nedeniyle, Cumhuriyet ile yaşıt 4 ulu çınarı ziyaret etti. Ertuğrul Mahallesi’nde Muhterem Eygi, Kırbaş Mahallesi’nde Osman Salcan, Kaplancık Mahallesi’nde Zeynep Yanç, Ayrancılar Mahallesi’nde Fatma Yılmaz’a çiçek takdim eden Günaydın, “1923 doğumlu çınarlarımıza sağlık, afiyet ve huzur diliyoruz” dedi.