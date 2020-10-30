85,90BİST1.1270.00EURO9.730.53USD8.310.32ALTIN497.57-0.19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Cumhuriyetle yaşıt
    ABONE OL
    30.10.2020 - 07:00 |

    Cumhuriyetle yaşıt

    AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı dönümü nedeniyle, Cumhuriyet ile yaşıt 4 ulu çınarı ziyaret etti.

    Cumhuriyetle yaşıt

    AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Selman Günaydın, Cumhuriyet’in ilanının 97. yılı dönümü nedeniyle, Cumhuriyet ile yaşıt 4 ulu çınarı ziyaret etti. Ertuğrul Mahallesi’nde Muhterem Eygi, Kırbaş Mahallesi’nde Osman Salcan, Kaplancık Mahallesi’nde Zeynep Yanç, Ayrancılar Mahallesi’nde Fatma Yılmaz’a çiçek takdim eden Günaydın, “1923 doğumlu çınarlarımıza sağlık, afiyet ve huzur diliyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    30 Ekim bugün tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul - iş var mı, resmi tatil mi?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    BİM aktüel katalog 30 Ekim | BİM çalışma saatleri bugün 2020

    Sıradaki Haber