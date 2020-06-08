Cunda, tedbirlerle yeni sezonu açtı

Ayvalık’ın 22 adasından biri olan Cunda’daki tesisler, normalleşme süreciyle yeniden açıldı. Ayvalık Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı İbrahim Çolak, dezenfeksiyon, oturma düzeni ve diğer çalışmalarla sezona hazır olduklarını belirtti. Cunda Adası Restorancılar ve Kafeteryacılar Derneği Başkanı Emre Akyalı dai “Tedbirlerden dolayı tam kapasite çalışmamamıza rağmen doluluk oranımız gayet iyi. Temmuz, ağustos aylarında daha da artacaktır” dedi. l AA