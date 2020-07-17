Cunda’ya yeni plaj

Ayvalık Belediyesi her bütçeden vatandaşın güvenle tatil yapabileceği yeni plajlar açmaya devam ediyor. Açılışı yapılan Cunda Arka Deniz Plajı’nın, doğal güzelliği, kumu ve yeşil çevresi ile mavi bayrak almaya aday plajlar arasında yer aldığını belirten Başkan Mesut Ergin, “Ayvalık, turizmde Türkiye’nin markası ve bu nedenle çok büyük bir çekim alanı yaratıyor. Her yıl artan turizm potansiyeline biz de belediye olarak yeni plajlar, yeni işletmeler açarak destek olmaya, katkı koymaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi amfitiyatronun da bulunduğu Büyük Park’ta İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek olan, gün boyu kahvaltı servisinin de bulunduğu kafeteryanın açılışını gerçekleştirdi. Böylece Ayvalık Belediyesi tarafından işletilen, otopark, plaj, restoran ve kafeteryaların sayısı on altıya yükseldi.