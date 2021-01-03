D vitamini deposu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nermin Berik, anne sütünden sonra en değerli besinin su ürünleri olduğunu söyledi. Uzmanların, koronavirüs döneminde önemine dikkat çektiği D vitamini için en iyi kaynağın balık olduğunu belirten Berik, “Özellikle yağlı balıklar çok iyi kaynaklardır. Hamsi buna çok iyi bir örnektir. Düzenli olarak haftada en az üç gün tüketildiğinde sağlıklı bireylerin takviye almalarına gerek olmadan D vitamini ihtiyacı karşılanabilir” dedi. l