Dağ: CHP’nin bu hali yeni değil

Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül dönemiyle ilgili değerlendirmesini hedef alan Dağ, açıklamasında, “CHP’nin bu hali maalesef yeni oluşmadı. Başarılı kriz yöntemi süreçlerinde çaresizlik ile ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve en iyi bildikleri ise, yani yalan ve iftiraya başvuruyorlar. Milletmize kutuplaşma, karamsarlık ve darbe dışında hiçbir şey sunamayan bu zihniyetin ve kadrolarının memleketimize hiçbir faydası olmadığı, salgın sürecinde bir kez görüldü” diye konuştu.