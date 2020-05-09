09.05.2020 - 00:04 |
Dağ: CHP’nin bu hali yeni değil
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, yazılı bir açıklama yaptı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun darbeyi övdüğünü öne sürdü, “CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun demokrasi anlayışı bu. Darbecilerin verdiği ölçüde bir demokrasiye talipler. Çünkü darbecilere biat onların ontolojisinin önemli bir parçası” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun 12 Eylül dönemiyle ilgili değerlendirmesini hedef alan Dağ, açıklamasında, “CHP’nin bu hali maalesef yeni oluşmadı. Başarılı kriz yöntemi süreçlerinde çaresizlik ile ne yapacaklarını şaşırıyorlar ve en iyi bildikleri ise, yani yalan ve iftiraya başvuruyorlar. Milletmize kutuplaşma, karamsarlık ve darbe dışında hiçbir şey sunamayan bu zihniyetin ve kadrolarının memleketimize hiçbir faydası olmadığı, salgın sürecinde bir kez görüldü” diye konuştu.
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