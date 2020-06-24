Dağyeni’ye süt tankı

Germencik Belediyesi, Germencik Üretim, İşletme ve Pazarlama Kooperatifi (GERKOOP) ile ilk projesini hayata geçirdi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun desteğiyle alınan ilk süt tankını Dağyeni Mahallesi’ne koydu. Süt tankı projesiyle, üreticiden alınan sütler hızlı bir şekilde pazarda yerini alacak.

Kısa süre içinde diğer mahallelere de tankları yerleştirmeye başlayacaklarını belirten Başkan Fuat Öndeş, “Geçiminin önemli bir bölümünü tarım ve hayvancılıktan karşılayan ilçemizde projelerimizi hazırlarken önceliğimiz hep kırsal kalkınma oldu. Bu çerçevede İNYA markası kurarak özellikle incir ve zeytinyağını markalaştırarak farkındalık oluşturduk. Yine aynı şekilde özellikle ciddi bir süt üretim kapasitesine sahip Germencik’te bu potansiyeli üreticimizin lehine çevirmek için GERKOOP’u kurduk. Süt tankını kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bizlere verdiği güç ve destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir’le el ele verdi

Germencik ile Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kızılcapınar, Mursallı, İstasyon ve Devlet Hastanesi bağlantı yolu başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarında eş zamanlı çalışma yürütülüyor. Kurtuluş Caddesi’nde vatandaşların talebi üzerine başlatılan yol yapım çalışması da devam ediyor. Ayrıca Eski Turanlar yolu olarak bilinen tarım işçileri ve bölgede bulunan tarım işletmelerinde çalışan vatandaşların kullandığı işlek güzergahta çalışmalar başladı. Başkan Fuat Öndeş, üstyapıda sorunsuz bir ilçe amaçladıklarını söyledi.