Daha az su ve maliyetle yemyeşil Pamukkale

Pamukkale Belediyesi, ilçedeki yeşil alan ve parkları süslemek için kullandığı çiçek ve bitkilerin üretimini kendi fidanlığında üretiyor. Ürünleri az su isteyen çeşitlerden seçtiklerini belirten Belediye Başkanı Avni Örki, “Kurak peyzaja ağırlık veriyoruz. En önemlisi de, arazözle ya da hortumla sulama yerine otomatik sulama sistemlerini yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Öte yandan, 2018 yılında yaklaşık 450 dekar olan park ve bahçelerden oluşan yeşil alanda kullanılan çiçek ve bitkiler için yaklaşık 8 milyon liralık harcama yaparken, 2020 yılında 1100 dekara ulaşan alan için yaklaşık 2 milyon lira para harcadık. Sadece bugünü değil yarını da düşünen bir yerel yönetim olarak, daha güzel bir gelecek için bugünden önlem alıyoruz” dedi.