‘Daha da güçlü döneceğiz’

Taraftarın en çok tepki gösterdiği oyuncuların başında gelen Olcay’ın idmanlarını aksatmadan yaptığı ifade edildi. Denizlispor’da 21 lig karşılaşmasına çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Teknik Direktör Bülent Uygun’un da güvendiği futbolcuların başında gelen Olcay’ın, “Kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Hem takımım hem de ben kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepimiz çok daha iyi bir performans sergileyeceğiz” dediği öğrenildi.