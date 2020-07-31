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    HaberlerEge Haberleri ‘Daha da sıkı kenetlenelim’
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    31.07.2020 - 00:03 |

    ‘Daha da sıkı kenetlenelim’

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kurban Bayramı’nı kutlayıp dayanışma kültürünün önemine değindi.

    ‘Daha da sıkı kenetlenelim’

    Dini ve milli bayramların kenetlenmeyi pekiştirdiğini dile getiren Çakın, “İnsani değerlerin ön plana çıktığı, dostluğun, kardeşliğin ve arkadaşlığın her zamankinden çok daha derin manalar taşıdığı bu değerli günler, hasretlerin son bulması ve kavuşmalar için bir vesiledir. Şüphesiz, güçlü yarınların inşası zor zamanlarda ve böyle değerli günlerde daima omuz omuza olmakla mümkündür” diye konuştu.

    Memleketlerine doğru yola çıkanlardan da trafik kurallara harfiyen uymalarını isteyen Çakın, “Bayramlar hüzünle değil neşeyle geçmeli. Pandemi de tamamen sona ermedi. Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edelim” dedi.

    Otoparklar ücretsiz

    Öte yandan, belediyeye ait tüm otoparklar, vatandaşın park yeri sorunu yaşamaması için bayram süresince ücretsiz olarak hizmet vercek.

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