"Daha dinamik döneceğiz"

Süper Lig’in yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren İzmir temsilcisi Göztepe’de Teknik Direktör İlhan Palut, Ankaragücü ile oynadıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası kulübün resmi YouTube hesabında hazırlanan videoda konuşan teknik sorumlu Palut, “İki haftalık çalışma sürecinin ardından Ankaragücü’yle ilk hazırlık maçımızı oynadık. İki yarıda da iki farklı takımla oynadık. Yararlı bir hazırlık maçı oldu. Maç içinde zaman zaman doğru işler yaptık hem savunma hem de hücum anlamında. Maçın ikinci yarısında ise kopuşlarımız söz konusu oldu” dedi.



‘Lige hazır olacağız’



“Gençlerimizin performanslarını görmek adına yararlı bir maç oldu” diye konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, “Kampımıza dahil ettiğimiz gençlerin mücadelelerini ve performanslarını değerlendirme şansı yakaladık. Onlar elinden geleni yaptılar, hepsinden çok memnunum. İleride mutlaka daha çok katkı sağlayacaklar. Çalışmalarımız sürecek. Her geçen gün üzerine koyan bir Göztepe olacak. Aramıza yeni katılacak isimlerle de lig başlayana kadar daha hazır bir takım halini alacağız” diye konuştu.



FORMALAR TANITILDI



Göztepe’nin, 2020-2021 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı. Formalardan iç sahada giyilecek olanı, sarı kırmızı renkli ve dama desenli olarak tasarlandı. Deplasman forması ise siyah renkli olarak belirlendi. Sosyal medyada taraftarların bir bölümü formalara geçer not verirken, bazı futbolseverler ise formaları beğenmedi.