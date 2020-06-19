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    HaberlerEge Haberleri Daha fazla yükü kaldıramayız!
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    19.06.2020 - 00:04 |

    Daha fazla yükü kaldıramayız!

    Daha fazla yükü kaldıramayız!

    Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, işverenden alınan yüzde 3 İşsizlik Sigortası Fonu payının yüzde 6’ya çıkarılmasıyla ilgili yapılan çalışmaların, pandemiden büyük zara gören iş dünyasına daha fazla yük bindireceğini belirtti. İş dünyasının beklentilerini dile getiren Kula, şöyle konuştu:

    “İş dünyası olarak çok zor bir sınav verdik. İşlerimizin düşmesini boş verin, iş yerini 2-2.5 ay boyunca tamamen kapatan üyelerimiz oldu. Kredi imkanları sanayiciyi ve esnafı rahatlattı ancak işverenden İşsizlik Sigortası Fonu payının yüzde 6’ya çıkarılması konuşuluyor. İş dünyası olarak sırtımızda olan yüklerin daha da artmasını istemiyoruz. Pay artırılırsa, kayıtdışı işsizliğin çoğalmasından korkuyoruz.” l MAHMUT ACARÖZ Balıkesir

    Pençe-Kaplan Operasyonu'nda komandolar teröristlerin inlerindeMilli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ettiğini bildirdi.
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