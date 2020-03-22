22.03.2020 - 00:00 |
‘Daha güçlü döneceğiz’
TFF 3. Lig 1. Grupt’a şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor’un Teknik Direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.
Koronavirüs salgını kapsamında tüm liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu belirten Aka, “Dünyamız ve ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Liglerin başlamasıyla biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Futbolcularımız güçlerini ve formlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürecek. Dönüşte daha güçlü, daha hırslı olacağız. Lider Serik BLD’le aramızda 6 puan fark var. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip 2. Lig’e çıkacağız” diye konuştu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.