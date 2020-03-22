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    HaberlerEge Haberleri ‘Daha güçlü döneceğiz’
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    22.03.2020 - 00:00 |

    ‘Daha güçlü döneceğiz’

    TFF 3. Lig 1. Grupt’a şampiyonluk mücadelesi veren 1928 Bucaspor’un Teknik Direktörü Ersin Aka, liglerin yeniden başlamasının ardından bir üst lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.

    ‘Daha güçlü döneceğiz’

    Koronavirüs salgını kapsamında tüm liglerin ertelenmesini doğru bulduğunu belirten Aka, “Dünyamız ve ülkemiz bu süreci atlatacaktır. Liglerin başlamasıyla biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Futbolcularımız güçlerini ve formlarını kaybetmeden çalışmalarını sürdürecek. Dönüşte daha güçlü, daha hırslı olacağız. Lider Serik BLD’le aramızda 6 puan fark var. Kalan 6 maçımızı en iyi şekilde bitirip 2. Lig’e çıkacağız” diye konuştu.

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