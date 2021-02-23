‘Daha iyi günlerimiz olacak’

Son 7 haftada galibiyete hasret kalıp bu periyotta yalnız 1 gol atabilen yeşil kırmızılılar, Yalovaspor ağlarını 3 kez sarsıp yeniden öz güven kazandı. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, futbolcularını kutlayıp iyi sonuçların devamını getireceklerini söyledi, “Göreve geldiğimiz günden itibaren oyun felsefemizi ve oyun ruhumuzu maç performansına dönüştürmek için çok çalıştık. Maçın hiçbir evresinde oyun disiplininden kopmayan, geriye düşmesine rağmen ayağa kalkmasını bilen bir takım olarak etkili olduk. Bu daha bir başlangıç. Yolumuz uzun ve savaşacağız” dedi.