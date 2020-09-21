Daha ligin başındayız

TFF 1. Lig’e Ekol Göz Menemenspor galibiyetiyle başlayarak seri başlatmak isteyen Altınordu, evinde ağırladığı Bursaspor karşısında aldığı yenilgiyle büyük şok yaşadı. Menemenspor maçının ardından bu maçın da kendileri için çok önemli olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibe pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık. Karşımızda dirençli bir Bursaspor vardı” diye konuştu.

“Telafi edeceğiz”

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Eroğlu, “İlk yarıda gol bulup oyunu lehimize çevirmeyi hedefliyorduk ama istediğimizi gerçekleştiremedik. Geriye düştükten sonra doğal olarak üretmemiz gerekiyor. İkinci golü yedikten sonra ister istemez direncimiz düşer gibi oldu. Üzgünüz ama ligin daha başındayız. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Bizim hedefimiz belli. Hatalarımızdan ders çıkarıp, Boluspor maçında telafi edeceğiz" dedi.