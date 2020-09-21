BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Daha ligin başındayız
    ABONE OL
    21.09.2020 - 00:00 | | Berke Mankır Milliyet

    Daha ligin başındayız

    TFF 1. Lig’de evinde Bursaspor’a 2-0’lık skorla boyun eğen Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Üzgünüz ama önümüzde daha çok maç var” dedi

    Daha ligin başındayız

    TFF 1. Lig’e Ekol Göz Menemenspor galibiyetiyle başlayarak seri başlatmak isteyen Altınordu, evinde ağırladığı Bursaspor karşısında aldığı yenilgiyle büyük şok yaşadı. Menemenspor maçının ardından bu maçın da kendileri için çok önemli olduğunu belirten Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maçın ilk yarısında rakibe pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. Genel anlamda oyun üstünlüğü bizdeydi. Duran toplarla etkili olmaya çalıştık. Karşımızda dirençli bir Bursaspor vardı” diye konuştu.

    “Telafi edeceğiz”

    Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Eroğlu, “İlk yarıda gol bulup oyunu lehimize çevirmeyi hedefliyorduk ama istediğimizi gerçekleştiremedik. Geriye düştükten sonra doğal olarak üretmemiz gerekiyor. İkinci golü yedikten sonra ister istemez direncimiz düşer gibi oldu. Üzgünüz ama ligin daha başındayız. Takıma yeni katılan oyuncularımız var. Bizim hedefimiz belli. Hatalarımızdan ders çıkarıp, Boluspor maçında telafi edeceğiz" dedi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Çok acı olay! 5 aylık hamile kadın öldü, eşi yaralandı

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    Milyonları kapsıyor! Yarım gün çalışana tam maaş...

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    İkinci gönüllüde de yan etki görüldü

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

    Sıradaki Haber