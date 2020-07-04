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    HaberlerEge Haberleri ‘Daha sık bir araya gelmeliyiz’
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    04.07.2020 - 00:07 |

    ‘Daha sık bir araya gelmeliyiz’

    CHP Ege il başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti.

    ‘Daha sık bir araya gelmeliyiz’

    İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz, Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, Manisa İl Başkanı Musa Semih Balaban, Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ile Uşak İl Başkanı Ali Karaoba’yı başkanlık makamında ağırlayan Soyer, “Sizleri görmek çok güzel. Bu güzel birlikteliğimiz artmasını, daha sık bir araya gelip görüşmeyi diliyorum” dedi. Ziyarette pandemi süreci ve ülke gündemi değerlendirildi.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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