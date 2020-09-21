Dakikada 5 hasta hayatını kaybediyor

Dünya genelinde sadece düşük ve orta gelirli ülkelerde 2.6 milyon kişi yanlış tedavi ve sağlıksız koşullar nedeniyle hayatını kaybediyor. Dakikada 5 hasta güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden hayatını yitiriyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, “Bir sağlık kurumunun önceliği hasta güvenliğidir. Doğru kimlik tespiti, hastayla etkin ve doğru iletişim, düşmelerin önlenmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği ve cerrahi işlem süreçlerinin doğru uygulanması gerekir” dedi. Ecemiş, Medicalpark’ın dünyada hasta güvenliğini sağlama konusunda gerekli uluslararası standartların uygulanmasını denetleyen Uluslararası Akreditasyon Kurumu JCI (Joint Commission International) belgesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.