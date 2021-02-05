Dalgalarla dans ettiler

MARMARİS’TE saatteki hızı 50 kilometreyi bulan ve denizciler arasında ‘hamsi fırtınası’ olarak bilinen rüzgarı fırsat bilenler sahile gelip, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı. Kendi aralarında yarışta yapan sporcular, adrenalin dolu anlar yaşadı. Dalgalarla metrelerce havaya yükselen sporcular, denize düştükleri anda yürekleri ağıza getirdi.