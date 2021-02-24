Dalgınlık sonucu aracıyla talan etmiş

Önceki gün mezara gelen ziyaretçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S’nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi. Ekipleri, N.S’ye ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçundan adli işlem uyguladı. N.S, daha sonra serbest bırakıldı. l DHA