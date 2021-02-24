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    HaberlerEge Haberleri Dalgınlık sonucu aracıyla talan etmiş
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    24.02.2021 - 00:03 |

    Dalgınlık sonucu aracıyla talan etmiş

    Turgutlu Yeni Kabristanlığı’nda zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu kırıldığı ortaya çıktı.

    Dalgınlık sonucu aracıyla talan etmiş

    Önceki gün mezara gelen ziyaretçilerin durumu fark etmesi ve bildirmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S’nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi. Ekipleri, N.S’ye ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçundan adli işlem uyguladı. N.S, daha sonra serbest bırakıldı. l DHA

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