30.01.2020 - 00:01 |
Dalış tutkunlarını yolculuğa çıkaracak
Balıkesir’in Gömeç İlçesindeki Gemi Yatağı Koyu’nda yapılacak olan ‘İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi’ projesi için ilk toplantı gerçekleştirildi. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini Marmara Adası’nda yapılacak heykellerle anlatacak olan müze tamamlandığında, yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı bir yolculuğa çıkaracak.
Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.