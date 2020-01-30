Dalış tutkunlarını yolculuğa çıkaracak

Balıkesir’in Gömeç İlçesindeki Gemi Yatağı Koyu’nda yapılacak olan ‘İlçeleriyle Balıkesir Sualtı Müzesi’ projesi için ilk toplantı gerçekleştirildi. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliğini Marmara Adası’nda yapılacak heykellerle anlatacak olan müze tamamlandığında, yurtiçinden ve yurtdışından dalış tutkunlarını masalsı bir yolculuğa çıkaracak.