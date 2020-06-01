Dalyan sazlıkları hayran bırakıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı bölgede yolculuğa çıkmak isteyen turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek keyifli dakikalar yaşayacak. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, kendisine hayran bırakan labirent görünümlü sazlıkların yine eski hareketli günlerine döneceğini söyledi. Erdoğan, “Herkesi bölgemizin ender güzelliklerini görmeye davet ediyoruz” diye konuştu. l DURMUŞ GENÇ AA