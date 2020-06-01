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    01.06.2020 - 00:06 |

    Dalyan sazlıkları hayran bırakıyor

    Avrupa’nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Muğla’daki Dalyan Kanalı’nın labirent görünümlü sazlıkları, ziyaretçilerini yine doyumsuz bir yolculuğa çıkaracak.

    Dalyan sazlıkları hayran bırakıyor

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre sessizliğin yaşandığı bölgede yolculuğa çıkmak isteyen turistler, balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek keyifli dakikalar yaşayacak. Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, kendisine hayran bırakan labirent görünümlü sazlıkların yine eski hareketli günlerine döneceğini söyledi. Erdoğan, “Herkesi bölgemizin ender güzelliklerini görmeye davet ediyoruz” diye konuştu. l DURMUŞ GENÇ AA

    Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız
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