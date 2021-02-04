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    04.02.2021 - 00:02 | | YUSUF ÇINAR

    Damaklarda iz bırakıyor

    Çeşme’de, Ovacık ve Ildırı’da üretilen enginardan yapılan ürünler, ülkenin dört bir yanından ilgi görüyor.

    Damaklarda iz bırakıyor

    Enginar, taze olarak tüketildiği gibi; konserve ve reçeliyle de tercih edilir bir ürün. Kasım ayından Haziran’a kadar tezgâhlarda yer alan ürün, konserve olarak ya da vakumlanıyor. Ildırılı kadınların enginar reçeli de, tadıyla damaklarda iz bırakıyor. Çeşme Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Mühendisi Süleyman Özer, Çeşme’nin Sakız Enginarı’nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtiyor, “Ovacık Mahallemizde Bayrampaşa Enginarı da yetiştiriliyor. Ildırı’da, 20 üretici, 200 dönümlük arazide enginar üretimi yapıyor” dedi. 

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