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    05.07.2020 - 00:01 |

    Damla damla Çeşme Sakızı

    Damla damla Çeşme Sakızı

    Hasada hazırlık töreninde ilk çiziği atan Başkan Oran, “10 yıl sonra çocuklarımız ürün alacak” dedi.

    Çeşme Belediyesi tarafından 40 yıl aradan sonra ilk kez geçtiğimiz yıl hasadı yapılan Çeşme’den Sakız damlıyor projesi 2 yaşına girdi. 200 yıllık Sakız ağaçlarından elde edilen damla sakızını ekonomiye kazandırmak amacıyla “Hasada Hazırlık Töreni” gerçekleştirildi.

    20 bin sayısına ulaşıldı

    Alaçatı Sakızlar Mevkii’nde gerçekleştirilen törene Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Geçen yıl 17 bin olan sakız ağaçlarının bugün 20 bin adete çıktığını müjdeleyen Oran, “Ege Orman Vakfı ile sakız ağaçlandırma alanlarını attırmak, verimli fidanlar yetiştirmek için protokol imzalıyoruz. Çeşmemizin ve ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak sakız ağaçlarının yetiştirilmesi için alanlar tahsis edeceğiz. Ege Orman Vakfı da beş yıl boyunca ağaçlarımızın bakımını üstlenecek” dedi. Yarınlara dair bir projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekleyen Oran, “Bizlerin bugün diktiği ağaçlar, gençlerimize, gelecek kuşaklara 10 yıl sonra mahsül verecek. Yarınlarımız adına attığımız bu çok değerli adımda katkı sağlayan Ege Orman Vakfı, değerli bağışçılar ve toprağa alın terini döken emekçilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    ‘Karşı komşu, başarımızdan tedirgin’

    40 yıl aradan sonra ilk kez yapılan sakız üretiminin Yunanistan’da yankı yarattığını ifade eden Çeşme Belediye Başkan Ekrem Oran, “Dünyada çok kısıtlı bir bölgede yetişen, sağlıktan kozmetiğe bir çok alanda kullanılan, insan sağlığı için öneminin yanı sıra ekonomik girdisi de çok güçlü olan sakıza yönelik başlattığımız girişimlerin Yunan basınında yarattığı yankıyı gördüğümüzde doğru yolda olduğumuzu anladık” dedi.

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