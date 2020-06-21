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    HaberlerEge Haberleri Damla Sakızı için coğrafi işaret başvurusu
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    21.06.2020 - 00:01 |

    Damla Sakızı için coğrafi işaret başvurusu

    Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Mustafa Özen, ‘Çeşme Damla Sakızı’ için coğrafi işaret başvurusunda bulunduklarını bildirdi.

    Damla Sakızı için coğrafi işaret başvurusu

    Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi çizim işlemine katılan Özen, ilçenin sadece turizm anlamında değil, yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerle de öne çıktığını ifade etti. Bu tarz ürünlere yetiştiği bölgelerde tescil edilip sahip çıkılmasına gerektiğine değinen Özen, “Çeşme’de 300 yıllık tarihi olan bir ürünü tescillemek ve bu bölgeyle beraber adının anılmasını istiyoruz. Ürünümüze sahip çıkıyoruz, yeni bir şey keşfetmiyoruz” diye konuştu. 

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