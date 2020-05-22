Damlacık için düğmeye basıldı

İzmir’in kanaat önderleri Konak’ın mahallesi için restorasyon kararı aldı. Çalışmalar 11 parseldeki tarihi yapı ve tünel üstünü kapsayacak çevre düzenlemesiyle başlıyor.

İzmir’de Konak Tüneli’nin yapımı sırasında Damlacık Mahallesi sakinleri projeye karşı çıkmış, hem evlerinin hem de tarihi dokuya zarar verileceğini, bundan vazgeçilmesini istemişti. Aradan geçen süre içinde İzmir’in kanaat önderleri harekete geçti, restorasyan için düğmeye bastı.

Çevre düzenlemesi

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Damlacık Bölgesi restorasyon çalışmaları, 11 parseldeki tarihi yapı ve tünel üstünü kapsayacak çevre düzenlemesiyle başlıyor. Turizm odaklı projede; 11 yapının 10’u konaklama amaçlı 1’i de seyir teraslı dinlenme alanlı kafe olarak düşünülüyor. Düzenlemede turist kafilelerinin bölgeye daha rahat ulaşımı sağlanacak, fotoğraf meraklıları için seyir terasları, tarihi dokuya uygun çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve yürüme yolları yapılacak.

Salgına rağmen devam

Projeleri hazırlayan Umart Mimarlık yöneticisi ve proje müellifi mimar Burcu Kaplan, “Kentin 8500 yıllık tarihinde önemli bir yeri olan Damlacık’ta İzmir Valiliği öncülüğünde, Büyükşehir, Konak belediyeleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı ve TARKEM’in katkılarıyla hazırlamakta olduğumuz proje ile tarihi dönüşüme adım atılmış olacak. Proje çalışmalarımızı koronavirüs salgınına rağmen kesintisiz devam ettik ve bitirdik. Önümüzdeki aylarda uygulama için gerekli izin alınmış olacak” dedi.

Pilot uygulama alanı

Projenin saha çalışmalarının yürütülmesi sürecinde sürekli Damlacık’ta yaşayanlarla iletişim halinde olan firma yöneticisi koruma uzmanı Mahir Kaplan, “Bölgede yaşayan halk uzun zamandır bu projeyi bekliyor . Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan camii restorasyonu sonrası sadece yıkım çalışması yapılmış. Birçok yapı kaderine terk edilmiş. Bu proje İzmir’in tarihi dönüşümü için önemli bir pilot uygulama alanı” diye konuştu.

Metin Oktay’ın anısı yeniden canlanacak

Tarihi yapı ve alanların sosyal ve kültürel amaçlı fonksiyonlarla yaşama kazandırılınca ileri nesillere aktarımının daha sürdürülebilir olacağını vurgulayan Mahir Kaplan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bölgede yaşayan ve Damlacık tarihine hakim çok kıymetli insanlarımız var. Efsane sporcularımızdan Metin Oktay’ın anısı eski bir Roma yerleşkesi olan Damlacık’ta tekrar canlanacak. Projede ele alınan yapıların acil restorasyon ihtiyacı var. Büyüklerimiz projenin hayata geçmesi için gereğini yapacak.”