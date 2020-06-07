Danışma kurulu üyeleri seçildi...

Altı kişiden oluşan danışma kurulu üyeliklerine Türk sinemasının duayenlerinden Ediz Hun, Balkanların ödüllü yönetmeni Milcho Manchevski, Sam Peckinpah, eski Yugoslavya’nın efsanevi oyuncusu Igor Galo, oyuncu ve yapımcı Lazar Ristovski ve Türkiye’nin en verimli sinema hocaları arasında yer alan Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal seçildi. Başvurular, 19 Haziran’da sona erecek.