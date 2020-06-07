07.06.2020 - 00:01 |
Danışma kurulu üyeleri seçildi...
15-21 Ekim günleri arasında Buca Belediyesi’nin himayesinde gerçekleşecek olan 6. Balkan Panorama Film Festivali’nin Danışma Kurulu belli oldu.
Altı kişiden oluşan danışma kurulu üyeliklerine Türk sinemasının duayenlerinden Ediz Hun, Balkanların ödüllü yönetmeni Milcho Manchevski, Sam Peckinpah, eski Yugoslavya’nın efsanevi oyuncusu Igor Galo, oyuncu ve yapımcı Lazar Ristovski ve Türkiye’nin en verimli sinema hocaları arasında yer alan Prof. Dr. Selahattin Yıldız ve Beykent Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal seçildi. Başvurular, 19 Haziran’da sona erecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Antifa'nın gerçek yüzünü gördükCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkanı Donald Trump'ın, siyahi Amerikalı George Floyd'un ölümüyle başlayan protestoların ardından "terör örgütü" olarak tanımayı planladığını belirttiği Antifa ile ilgili "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullandı.