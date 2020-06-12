Dansla moral buldular

Kordon Rotaract Kulübü Ege Özel Çocuklar Vakfı iş birliği ile salgın nedeniyle okullarına gidemeyen özel eğitim öğrencilerine çevrimiçi dans dersleri düzenledi. Zumba Eğitmeni Rivka C. Behar’ın eğitmenliğinde verilen zumba derslerine katılan Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi öğrencileri, veliler ve kulüp üyeleri eğlenceli saatler geçirdi. Kulüp Başkanı Mert Hacıraifoğlu, ilerleyen günlerde başka okullarda da çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.