BİST109.155-0.56EURO7.72-0.14USD6.83-0.03ALTIN380.400.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Dansla moral buldular
    ABONE OL
    12.06.2020 - 00:02 |

    Dansla moral buldular

    Dansla moral buldular

    Kordon Rotaract Kulübü Ege Özel Çocuklar Vakfı iş birliği ile salgın nedeniyle okullarına gidemeyen özel eğitim öğrencilerine çevrimiçi dans dersleri düzenledi. Zumba Eğitmeni Rivka C. Behar’ın eğitmenliğinde verilen zumba derslerine katılan Işıldayan Özel Çocuklar Eğitim Merkezi öğrencileri, veliler ve kulüp üyeleri eğlenceli saatler geçirdi. Kulüp Başkanı Mert Hacıraifoğlu, ilerleyen günlerde başka okullarda da çalışmaların devam edeceğini dile getirdi.

    Yangında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardıMuğla'nın Bodrum ilçesinde yangın çıkan evdeki iki kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karaova Mahallesi 201. Sokak'taki bir evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Önce annesini vurdu, sonra bekçi ve polislere ateş açtı! Yaralıalr var

    Önce annesini vurdu, sonra bekçi ve polislere ateş açtı! Yaralıalr var

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Kıdem tazminatı ve yıllık izin...

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    CHP'li Kaboğlu: Sultanahmet de müze olmalı

    Muğla'da yangın! İçeride kalan kediler kurtarıldı

    Muğla'da yangın! İçeride kalan kediler kurtarıldı

    Sıradaki Haber