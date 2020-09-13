Darbecileri lanetledi

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümünde, bütün darbelerde olduğu gibi hedefin milleti esaret altına almak olduğunu belirtti. Savaş, “15 Temmuz gecesi bu acılara geçit verilmeyeceği ilan edildi. Milli iradesine sahip çıkan, darbe sevicileri tarihe gömen Türkiye’nin önü artık çok daha açıktır. Bütün darbecileri lanetliyorum” diye konuştu.