Darth Vader, güvercin besledi

Konak Belediyesi hem kentin tanıtımı hem de korona günlerinde halka moral vermek için sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir video kliple, 4 Mayıs Dünya Star Wars Günü’nü kutladı. Film serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) anıldığı gün nedeniyle, belediyenin sosyal medya hesaplarından bir video klip paylaşıldı.

Dijital efektlerin kullanıldığı klipte ‘Millennium Falcon’ gemisi Konak semalarında uçtu, askeri birlikleri ise boş sokaklarında yürüdü. Darth Vader, İzmir Saat Kulesi’nde de göründü, Konak’ta güvercinleri besledi. İngilizcesi ‘may the fourth’ olan 4 Mayıs günü, Star Wars hayranları tarafından, filmin “Güç seninle olsun” anlamındaki “May the force be with you” repliğinden esinlenilerek seçildi. Star Wars, 1977’de yayımlanmıştı.