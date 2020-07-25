Datça bademi tezgâha çıktı

Türkiye’nin en kaliteli ve en lezzetli badem çeşitleri arasında gösterilen taze nurlu bademin kilogramı 100-150, ak bademin kilogramı ise 50-70 lira arası fiyatlarla satışa çıktı. Temizlenmemiş ve kırılmamış ak bademin kilogramı ise pazarda 10 liraya satılıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Datça’nın en ünlü nurlu bademinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldığını söyledi.