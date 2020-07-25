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    HaberlerEge Haberleri Datça bademi tezgâha çıktı
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    25.07.2020 - 00:01 |

    Datça bademi tezgâha çıktı

    Datça’da taze badem hasadına başlandı. Datça Yarımadası’nın Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı, Yazı ve Yaka mahallerinde toplanan taze bademler, pazar tezgâhlarında yerini aldı.

    Datça bademi tezgâha çıktı

    Türkiye’nin en kaliteli ve en lezzetli badem çeşitleri arasında gösterilen taze nurlu bademin kilogramı 100-150, ak bademin kilogramı ise 50-70 lira arası fiyatlarla satışa çıktı. Temizlenmemiş ve kırılmamış ak bademin kilogramı ise pazarda 10 liraya satılıyor. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Datça’nın en ünlü nurlu bademinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapıldığını söyledi.

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