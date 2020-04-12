12.04.2020 - 00:03 |
Datça, ekmeksiz ve susuz kalmadı
MUĞLA’NIN Datça ilçesinde, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların mağdur olmaması için fırıncılar, ekmek dağıtım aracıyla sokak sokak dolaşıp ekmek dağıtıyor, su firmaları da siparişleri evlere ulaştırıyor.
Vatandaşların sokağa çıkmama yasağına uyduğu görülen ilçede ekmek dağıtan Doğan Kaya (25), kimseyi ekmeksiz bırakmayacaklarını söyledi. Fırında tam kapasite üretim yapıldığını belirten Kaya, “Herkesin kapısına kadar ekmek götüreceğiz” dedi. Su dağıtım firmasında çalışan İsmail Toraman (35) da, 08.00-20.00 saatleri arasında su dağıtımı yapacaklarını söyledi. l MEHMET ÇİL DHA
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