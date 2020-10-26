Datça emniyetinin araç filosu genişledi

Datça Güvenlik Hizmeleri Güçlendirme Derneğinin öncülüğünde, hayırsever iş insanlarının katkıları ile alınan iki ekip otosu ile bir minibüs ve bakımdan geçirilen iki ekip otosu, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, üç yeni ekip aracının katılımıyla Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü filosunun güçlendiğini söyledi. Dernek Başkanı Nizamettin Yanlı da, “Toplam 534 bin lira toplandı. Toplanan bağışlarla 3 ekip otosu alınırken, kullanılmakta olan 2 ekip otosu da yenilendi. Ayrıca, 12 telsiz, 10 bilgisayar kasası ve iki yazıcı emniyetimize bağışlandı. Bu arada ilçe çıkışındaki Plaka Tespit Sıstemi (PTS) yenilenirken, emniyet lojmanları ile Kargı yoluna ise güvenlik kameraları takıldı” dedi. Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da, derneğe ve bağışta bulunan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. -DHA