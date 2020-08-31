Datça’da 65 yaş ve üstüne yeni önlem

Datça’da, yeni alınan koronavirüs salgını önlemi kapsamında 65 yaş ve üzeri kişilerin, birinci, ikinci ve üçüncü derece akrabalarının dışında kalan düğün ve benzeri toplu organizasyonlarına katılmalarına kısıtlama getirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 10 Haziran’dan itibaren her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri kişilerin, 29 Ağustos itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü derece yakın akrabaların dışında kalan, düğün ve benzeri toplu organizasyonlarına katılmalarına kısıtlama getirildi. Kararda, “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-20.00 arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmeleri hükmü karara bağlanmıştır” denildi. MEHMET ÇİL DHA